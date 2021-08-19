أخبار السعودية اليوم.. إعطاء 33 مليون جرعة لقاح.. وتسجيل مشروط في الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث تقترب المملكة من الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذلك بتطعيم 60% من السكان منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، وعلى صعيد أخر وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين تجربة المستفيدين، وإلى التفاصيل:

الدفاعات الجوية لـ«التحالف» تعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية طائرة حوثية مفخخة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن.

وزير العدل يوجّه بإنشاء وحدة لـ«الذكاء الاصطناعي» تتولى 3 مهام رئيسية

وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، التي تهدف للاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في هذا المجال، ودعم الفرق العاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى الإشراف على الأعمال المتعلقة بتطوير خدمات الوزارة، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء إطار حوكمة للأعمال التطويرية والتشغيلية.

تنفيذ حكم القتل في «عبدالعزيز المالكي» طاعن «عبدالله السبيعي» بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعدما أقدم، عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي (سعودي الجنسية)، على قتل وكيل رقيب، عبدالله بن مشاري السبيعي, عقب الترصد له أثناء تأدية عمله، وطعنه عدة طعنات؛ ما أدى لوفاته, وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية, وتكفيره لرجال الأمن.

شرطة الرياض: تورط مواطنَيْن في سرقة مركبة ومنازل والاستيلاء على مقتنيات وأموال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطنَيْن، عقب تورطهما في سرقة مركبة واستخدامها في السطو على منازل ومساكن عمالة، والاستيلاء على مقتنيات وأموال

رسميًا.. تخصيص 12 مليون متر مربع بجدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الطاقة تخصيص أرضين تبلغ مساحاتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، وذلك من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وزارة الصحة: لقاح كورونا المعطاة بالسعودية تقترب من الـ33 مليون جرعة

كشفت وزارة الصحة، أن جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة العربية السعودية، اقتربت من تجاوز الـ33 مليون جرعة، وفقًا للإخبارية، مشيرة إلى أنه بذلك تقترب السعودية من الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذلك بتطعيم 60% من السكان منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

«الجوازات السعودية» توجه رسالة للقادمين إلى المملكة: سجلوا لقاحات كورونا إلكترونيً

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، من غير المواطنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل الوصول، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وزارة الموارد البشرية: «تسجيل مشروط» للأفراد والأسر في الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل بالضمان الاجتماعي متاح لجميع الأفراد والأسر بشرط انطباق الشروط عليهم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، موضحة أن يجب أن تنطبق على طالب التسجيل شروط الأهلية المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم الإعلان عن تطبيق النظام عبر الوسائل الرسمية للوزارة.

الحصيني: بداية «سهيل» وانكسار حدة حرارة الصيف تدريجيًا الثلاثاء القادم

قال الفلكي عبدالعزيز الحصيني، إن موعد دخول نجم سهيل لهذا العام هو يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 أغسطس 2021م. وأنه بطلوع سهيل تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًا، لاسيما في المساء على معظم أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب، وأنه لا وجود لأي علاقة بين ظهور سهيل للعيان وبدء اعتدال الجو، فان ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية، ودخوله لا يقدم ولا يؤخر، وإنما يوافق دخوله تغير تدريجي في مصدر الرياح ونوعيتها، والتي بدورها تؤثر في تغير الأجواء.

الكشف عن ثغرة أمنية في تويتر تمكن المهاجمين من تغيير اتجاهات الرأي العام على التطبيق

اكتشفت دراسة جديدة ثغرة أمنية في خوارزمية تويتر الشائعة التي تجعل النظام الأساسي عرضة لهجمات التسويق الماكر، ووجد باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) أن الشبكة الاجتماعية لا تفكر في ما إذا تم حذف تغريدة عند تحديد الكلمات الرئيسية التي يجب أن تكون رائجة، نتيجة لذلك ، يمكن للمهاجمين دفع الموضوعات بشكل مصطنع إلى أعلى قائمة اتجاهات تويتر ثم إزالة أدلة التلاعب.

الكشف عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، أسماء حكام مباريات اليوم من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأسند الاتحاد السعودي، مهمة المباراة التي تقام بين فريقي الحزم والأهلي، لطاقم تحكيم مكون من حكم الساحة: محمد إسماعيل وحكم مساعد: بدر الشمراني وحكم مساعد: علي العلي وحكم رابع: عبدالله الخربوش وحكم تقنية الفيديو: ممدوح الشهدان ومساعد حكم تقنية الفيديو: محمد الحنفوش.

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