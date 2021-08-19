بيانات رسمية: انخفاض إصابات كورونا النشطة والحرجة في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1234 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 1273 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا حيث تم تسجيل 5858 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 6246 حالة وذلك بانخفاض قدره 388 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و877 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 540743، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 526436، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8449 حالة.

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