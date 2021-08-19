أخبار «عاجل».. اعتراض مفخخة حوثية.. و«الجوازات» تنبه القادمين.. وتنفيذ حكم القتل في «عبدالعزيز المالكي»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم الأخبار المحلية والدولية والرياضية، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021م، ومنها:

الدفاعات الجوية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية، تنفيذ حكم القتل في «عبدالعزيز المالكي» طاعن «عبدالله السبيعي» بجدة، «الجوازات السعودية» توجه رسالة للقادمين إلى المملكة: سجلوا لقاحات كورونا إلكترونيً، تخصيص 17 بابًا لدخول المصلين والمعتمرين، تورُّط 60 شخصًا في مخالفة الإجراءات الاحترازية بـ«الشنان»

وإلى التفاصيل:

الدفاعات الجوية لـ«التحالف» تعترض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض الدفاعات الجوية طائرة حوثية مفخخة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران في اليمن، وقالت قيادة قوات التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية».

شرطة الرياض: تورط مواطنَيْن في سرقة مركبة ومنازل والاستيلاء على مقتنيات وأموال

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطنَيْن، عقب تورطهما في سرقة مركبة واستخدامها في السطو على منازل ومساكن عمالة، والاستيلاء على مقتنيات وأموال، حيث تم استرداد المركبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

تنفيذ حكم القتل في «عبدالعزيز المالكي» طاعن «عبدالله السبيعي» بجدة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حُكم القتل حدًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعدما أقدم، عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي (سعودي الجنسية)، على قتل وكيل رقيب، عبدالله بن مشاري السبيعي, عقب الترصد له أثناء تأدية عمله، وطعنه عدة طعنات؛ ما أدى لوفاته, وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية, وتكفيره لرجال الأمن.

«الجوازات السعودية» توجه رسالة للقادمين إلى المملكة: سجلوا لقاحات كورونا إلكترونيً

- دعت المديرية العامة للجوازات، جميع المسافرين القادمين إلى السعودية، من غير المواطنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل الوصول، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

شؤون الحرمين: تخصيص 17 بابًا لدخول المصلين والمعتمرين

- خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (ممثلة في إدارة الأبواب)، ١٧ بابًا لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسط إجراءات احترازية ، فيما سخرت أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال وتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة.

وزارة الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالسعودية تتجاوز الـ33 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في السعودية حاجز الـ33 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وزارة الصحة: لقاح كورونا المعطاة بالسعودية تقترب من الـ33 مليون جرعة

تقترب السعودية من الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذلك بتطعيم 60% من السكان منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، علمًا بأن حالات التحصين المعتمدة من وزارة الصحة: المحصن بجرعتين، والمحصن بجرعة واحدة مضى عليها أكثر من 14 يومًا، والمتعافي من الإصابة بكورونا.

شرطة حائل: تورُّط 60 شخصًا في مخالفة الإجراءات الاحترازية بـ«الشنان»

ضبطت شرطة منطقة حائل 60 شخصًا في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

مطار الملك خالد: نتائج فحص كورونا بـ«صالة 2» خلال 90 دقيقة فقط

- أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض افتتاح مركز فحص كورونا بالمطار في الصالة الدولية رقم 2، موضحًا أن النتائج تظهر خلال 90 دقيقة، وأنه يتوفر أيضًا مركز لفحص كورونا من السيارات بمواقف الصالة الداخلية رقم 5.

رسميًا.. تخصيص 12 مليون متر مربع بجدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم الخميس، تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 12 مليون متر مربع، لتطوير محطتين للطاقة المتجددة بسعة 600 ميجاوات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، والمدينة الصناعية برابغ، من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

وفاة والدة خالد البلطان.. ونادي الشباب يقدم التعازي

قدم نادي الشباب التعازي والمواساة بعد وفاة والدة خالد البلطان، رئيس النادي؛ حيث تفاعل جمهور الليث مع الحدث بشكل كبير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لتقديم التعازي لرئيس النادي.

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