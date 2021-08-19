ضبط مواطن اعتدى على عامل محطة بالخرج

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص لاعتدائه على عامل محطة وقود بالمحافظة والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر.
وأوضحت الشرطة أنه تم إيقافه وإتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.
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