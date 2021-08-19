يتوقع خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه في خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم وحتى مساء غد أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا معتدلة على المرتفعات الجبلية نهارًا تميل للبرودة فجرًا، كما يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي والإمارات وسلطنة عمان واليمن.

ويتوقع الحصيني اليوم نشاطًا متوسطًا للرياح على طول الساحل الغربي وشرقها وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية، كما يتوقع لغد نشاطًا متوسطًا للرياح على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض وما حولها وعلى الربع الخالي وشرق نجران.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وسجل «وادي الدواسر» أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 44 درجة مئوية، في حين سجلت «السودة» أقل درجة بنحو 25. وعلى مستوى الرطوبة، سجلت مدينة «الدمام والأحساء» أعلى نسبة بـ95، بينما سجلت شرورة وبريدة وحائل ووادي الدواسر أقل نسبة رطوبة بـ20.