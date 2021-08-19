ويتوقع الحصيني اليوم نشاطًا متوسطًا للرياح على طول الساحل الغربي وشرقها وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية، كما يتوقع لغد نشاطًا متوسطًا للرياح على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض وما حولها وعلى الربع الخالي وشرق نجران.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وسجل «وادي الدواسر» أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 44 درجة مئوية، في حين سجلت «السودة» أقل درجة بنحو 25. وعلى مستوى الرطوبة، سجلت مدينة «الدمام والأحساء» أعلى نسبة بـ95، بينما سجلت شرورة وبريدة وحائل ووادي الدواسر أقل نسبة رطوبة بـ20.
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