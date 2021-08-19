وزير التعليم : من لم يحصل على الجرعتين لن يحضر للمدرسة

الدمام - شريف احمد - • 85% من طلبة التعليم الجامعي حصلوا على جرعة لقاح

• الدراسة للمرحلة الابتدائية من 3:30 مساء حتى 7 مساء

• 10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميا في تصنيف التايمز

• 6 جامعات ضمن الأفضل عالميا في تصنيف شنغهاي

• 50 كلية مجتمعية حري تحويلها إلى كليات تطبيقية

• إنجاز تطوير في الخطط الدراسية بما يوازي 20 سنة

• التعليم في المملكة لم يتوقف رغم الجائحة

• وزير الإعلام: الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، إنه من لم يحصل على جرعتي اللقاح لن يحضر للمنشأه التعليمية في العالم الدراسي الجديد، والدراسة للمرحلة الابتدائية ستكون من الساعة 3:30 مساء حتى 7 مساء.

وقال ان هناك 85% من طلبة التعليم الجامعي حصلوا على جرعة و59% جرعتين من اللقاح، وأشار إلى أن هناك 10 جامعات سعودية ضمن الأفضل عالميا في تصنيف التايمز، و6 جامعات ضمن الأفضل عالميا في تصنيف شنغهاي ، كمان ان هناك 50 كلية مجتمعية حري تحويلها إلى كليات تطبيقية.

وتم إنجاز تطوير في المناهج والخطط الدراسية بما يوازي 20 سنة، حيث تم تطوير 52 مقررا جديدا بالاضافة إلى تحسين 112 كتاب خلال الجائحة.

وأضاف : إن التعليم في المملكة لم يتوقف رغم تأثره في عدد من الدول بسبب كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن الجواز الصحي السعودي أصبح معترفا به ، مضيفا أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة جائحة كورونا نتيجة تكاتف المجتمع ، كما شهدت المملكة تعافي في كثير من مجالات الاقتصاد، في الوقت الذي لا يزال فيه العالم يعاني من تبعيات كورونا.