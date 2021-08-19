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شكرا لقرائتكم وزير التعليم : تطوير شامل للخطط الدراسية إعداد 34 منهجاً جديداً وتطوير 89 منهجاً قائماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير التعليم : تطوير شامل للخطط الدراسية إعداد 34 منهجاً جديداً وتطوير 89 منهجاً قائماً
120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة قد تبنت خطط لتطوير شامل للخطط الدراسية على ثلاثة فصول دراسية.
وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه تم إعداد 34 منهجاً جديداً وتطوير 89 منهجاً قائماً وإنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.
وقال الوزير : تبدأ وزارة التعليم عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية وخططاً دراسية جديدة من خلال 3 فصول دراسية وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية مشيرًا إلى تحويل 50 كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل.
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