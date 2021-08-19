ضبط 8 مواطنين بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعروض للبيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، (8) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

منع بيع الحطب المحلي

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل

، داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

شارك الخبر