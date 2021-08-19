استمرار تراجع حالات كورونا النشطة إلى 5858 والحرجة 1234

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل منحنى إصابات فيروس كورونا في السعودية التراجع بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة حيث أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (877) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (526436) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (5858) حالة من بينها (1234) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (540743) حالة، توفي منهم (8449) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (499) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 145، منطقة مكة المكرمة 84، منطقة جازان 49، المنطقة الشرقية 46، منطقة عسير 43، منطقة القصيم 34.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 28 حالة ومنطقة نجران 17، ومنطقة حائل 14، ومنطقة الحدود الشمالية 12 ومنطقة الجوف 11 ومنطقة تبوك 9 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الباحة بواقع 7 إصابات فقط.

الحالات الجديدة تتراجع

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (877) حالة، كما تم تسجيل (10) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (540743) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (526,436) حالة.



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