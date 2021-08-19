محمد بن مسعود - الدمام - داخل مركبة مواطن في العقد الثالث من العمر صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته. وقال "الكنعان": تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. 19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 03:48 PM داخل مركبة مواطن في العقد الثالث من العمر دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته. وقال "الكنعان": تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. الكلمات المفتاحية ، دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات ،

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