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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".
ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 03:50 PM
اعتبر أن خطر سوريا وشرق أفريقيا على بلاده أكبر من أفغانستان"بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس): "إن حركة طالبان لم تغير سلوكها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يعترف المجتمع الدولي بها".
ودعا "بايدن" إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية دولية على "طالبان" لإجبارها على تغيير سلوكها، وفقاً لـ"رويترز".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن الخطر على الولايات المتحدة من سوريا وشرق إفريقيا أكبر بكثير من أفغانستان.
، "بايدن": "طالبان" لم تتغير ولا بد من الضغط عليها لتعديل سلوكها ،
المصدر : الخليج 365
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