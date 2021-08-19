، عُمان تنهي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر التلفزيون العماني، اليوم (الخميس)، أن اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا، قررت إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات اعتباراً من السبت.
وأضاف أن اللجنة قررت اعتماد مبدأ التطعيم كشرط للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والفعاليات الجماعية، بداية من أول سبتمبر.
وبين أن اللجنة قررت اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي الجديد، وفق آلية سيعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.
عُمان تنهي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-19
ذكر التلفزيون العماني، اليوم (الخميس)، أن اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا، قررت إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات اعتباراً من السبت.
وأضاف أن اللجنة قررت اعتماد مبدأ التطعيم كشرط للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والفعاليات الجماعية، بداية من أول سبتمبر.
وبين أن اللجنة قررت اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي الجديد، وفق آلية سيعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:15 PM
اعتماد مبدأ التطعيم كشرط لدخول المؤسسات الحكومية والخاصة
ذكر التلفزيون العماني، اليوم (الخميس)، أن اللجنة العليا للتعامل مع جائحة كورونا، قررت إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات اعتباراً من السبت.
وأضاف أن اللجنة قررت اعتماد مبدأ التطعيم كشرط للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والفعاليات الجماعية، بداية من أول سبتمبر.
وبين أن اللجنة قررت اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي الجديد، وفق آلية سيعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.
، عُمان تنهي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عُمان تنهي قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.