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كشف فيصل كدسة، مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أسباب عدم الاستفادة مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد، الذي خرجت منه الشركة الكندية بعد بقائها لعدة سنوات، موضحًا أن المبنى لايزال تحت الصيانة الشاملة ولم يستلم من الشركة .
وقال "كدسة" لـ"الخليج 365": إذا اكتمل العمل في المبنى سوف يسلم للكلية للتشغيل والاستفادة منه.
وكانت إحدى الشركات الكندية قد استخدمت مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد وتشغيله لعدة سنوات عن طريق مولدات كهربائية.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 03:34 PM
كشف لـ"الخليج 365" أنه سيُسلّم إلى كلية التقنية حال انتهاء الصيانة"كدسة": مبنى كلية التقنية بمخطط ولي العهد بعهدة الشركة الكندية
كشف فيصل كدسة، مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، أسباب عدم الاستفادة مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد، الذي خرجت منه الشركة الكندية بعد بقائها لعدة سنوات، موضحًا أن المبنى لايزال تحت الصيانة الشاملة ولم يستلم من الشركة .
وقال "كدسة" لـ"الخليج 365": إذا اكتمل العمل في المبنى سوف يسلم للكلية للتشغيل والاستفادة منه.
وكانت إحدى الشركات الكندية قد استخدمت مبنى كلية التقنية في مخطط ولي العهد وتشغيله لعدة سنوات عن طريق مولدات كهربائية.
، "كدسة": مبنى كلية التقنية بمخطط ولي العهد بعهدة الشركة الكندية ،
المصدر : الخليج 365
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