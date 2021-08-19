شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل .. إزالة 2500 متر كتابات وملصقات و 90 لوحة إعلانية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اسفرت الحملة التى نفذتها بلدية محافظة الجبيل ، لرصد ومعالجة التشوهات البصرية الخاصة بالنظافة العامة، في مداخل المحافظة والشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، عن رصد وإزالة 2500 متر مربع من الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام على الجدران، وإزالة 90 لوحة إعلانية مخالفة لاشتراطات رخص البلدية، وحوالي 6500 مترا مكعبا من مخلفات الهدم والبناء وتوابع الحفر من الأراضي الفضاء، و 30 مظلة مواقف سيارات مخالفة داخل الأحياء، و 45 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين العامة، إضافة إلى إزالة 40 موقعا للاستراحات وأحواش الماشية والصنادق المخالفة العشوائية.

هذا بالإضافة الى إصلاح 20موقعا لحفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وأعمدة الإنارة، ومعالجة 21 حاوية نظافة داخل الأحياء، كما يجري معالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء بشكل عام، وطلاء خطوط الطرق وإزالة أحواش الماشية والصناديق والعشش العشوائية داخل المحافظة.