شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 74 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت 1426 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 18/اغسطس/2021م، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 23 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.