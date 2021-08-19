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ضبط 74 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - أسفرت 1426 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 18/اغسطس/2021م، عن ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 23 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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