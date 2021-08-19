شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : العمل الإبداعي في توثيق الاعمال الإنسانية يستحق الاهتمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -التوجه التاريخي للمملكة في العمل الانساني جاء انطلاقا من دورها ومسئوليتها تجاه الإنسان

- تدشين مبادرة "صور إنسانية" في اليوم العالمي للعمل الإنساني

-إطلاق جائزة العمل الانساني تحت شعار " الإنسان أولاً "

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مبادرة صور إنسانية من المنطقة الشرقية التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، ويشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وتضم "جائزة العمل الإنساني" تحت شعار "الانسان أولا"، التي تعد احد فروع المبادرة.

وقال سموه " أن ما تقدمه المملكة في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسان وما يحمله ذلك من مضامين ومعاني أبرزها حرص قيادة هذه البلاد على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أيًا كان وأينما كان ، وهذا التوجه التاريخي للمملكة لم يأت من فراغ لكنه جاء انطلاقا من دورها ومسئوليتها تجاه الإنسان أولا."

وأضاف سموه " ان العمل الإبداعي في توثيق الاعمال الإنسانية التي تزخر بها بلادنا ولله الحمد، يستحق الحفاوة والاهتمام وهذه الجائزة تأتي ضمن سياق الدعم والاهتمام بالمبدعين والمتميزين وأصحاب الموهبة".

من جهتها قالت رئيس مجلس الأمناء لمجلس المنطقة الشرقية للمسئولية الاجتماعية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي إن "هذه المبادرة سيكون لها أثر على الأعمال الإنسانية والتطوعية التي ستشارك فيها القطاعات الثلاثة في المنطقة، بالإضافة الى الأفراد من أجل تسليط الضوء على الأعمال الإنسانية التي تقدم لخدمة الإنسان في هذه المنطقة".

ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل شكره لصاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لدعمهما الكبير لأطلاق هذه المبادرة التي تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتقديم نموذج مميز يعكس صوراً إنسانية من المنطقة، وتكرم سموه الكريم بالموافقة على اطلاق جائزة العمل الانساني للعمل الانساني المتميز تحت شعار "الانسان أولا".

وأشار المقبل إلى أن " المبادرة تستهدف أكثر من 20 جهة حكومية و50 جهة تابعة للقطاع الخاص و50 جهة تابعة للقطاع غير الربحي" .

وأضاف المقبل أن " الجهات المشاركة في المبادرة سوف تبرز جهودها المبذولة في المنطقة الشرقية، كما ستحرص على تفعيل دورها الاجتماعي في تقديم مبادرتها للعمل الانساني وتتفاعل القطاعات من خلال منصاتها الاعلامية في تفعيل هذا اليوم ، مشيراً إلى أن منهجية العمل في هذه المبادرة تتضمن التواصل وتحفيز الجهات الراغبة في تنفيذ مبادرة اليوم العالمي للعمل الانساني مع وضع بعض الأفكار العامة لهذا اليوم وتذليل الصعوبات لتنفيذ المبادرة لكل قطاع واطلاق دليل المبادرات الانسانية .

وذكرت ابتسام الحميزي مساعد المدير العام لقطاع التنمية مسؤولة المبادرة أن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة ومجلس المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع عدة جهات ينفذ فعاليات بمناسبة هذا اليوم، ومنها اطلاق جائزة المنطقة الشرقية للعمل الانساني لأكثر الجهات تفاعلا في العمل الانساني ، كما تتضمن الفعاليات إصدار دليل يختص بالأفكار الانسانية وتقديمه للقطاعات الحكومية والخاصة كل في مجاله ، كما يتم استعراض فيلم العمل الانساني وأيضا سيتم اقامة معرض للعمل الإنساني .