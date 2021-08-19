دوريات المجاهدين تضبط 380 كلغم من القات بحوزة مواطن بجازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من ضبط (380) كلغم من مادة القات بحوزة مواطن .

جهود دوريات المجاهدين

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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