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شكرا لقرائتكم دوريات المجاهدين تضبط 380 كلغم من القات بحوزة مواطن بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
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دوريات المجاهدين تضبط 380 كلغم من القات بحوزة مواطن بجازان
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان من ضبط (380) كلغم من مادة القات بحوزة مواطن .
جهود دوريات المجاهدين
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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