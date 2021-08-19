أمير الشرقية يطلق جائزة العمل الإنساني بمشاركة 120 جهة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الشرقية

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مبادرة صور إنسانية من المنطقة الشرقية التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، ويشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

وتضم “جائزة العمل الإنساني” تحت شعار “الإنسان أولا”، التي تعد أحد فروع المبادرة.

وقال أمير الشرقية: إن ما تقدمه المملكة في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسان وما يحمله ذلك من مضامين ومعاني أبرزها حرص قيادة هذه البلاد على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أياً كان وأينما كان، وهذا التوجه التاريخي للمملكة لم يأت من فراغ لكنه جاء انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها تجاه الإنسان أولاً”.

توثيق الأعمال الإنسانية:

وأضاف الأمير سعود بن نايف أن العمل الإبداعي في توثيق الأعمال الإنسانية التي تزخر بها بلادنا، يستحق الحفاوة والاهتمام وهذه الجائزة تأتي ضمن سياق الدعم والاهتمام بالمبدعين والمتميزين وأصحاب الموهبة.

من جهتها، قالت رئيس مجلس الأمناء لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي إن “هذه المبادرة سيكون لها أثر على الأعمال الإنسانية والتطوعية التي ستشارك فيها القطاعات الثلاثة في المنطقة، بالإضافة إلى الأفراد من أجل تسليط الضوء على الأعمال الإنسانية التي تقدم لخدمة الإنسان في هذه المنطقة”.

ورفع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل شكره لأمير الشرقية ونائبه لدعمهما الكبير لإطلاق هذه المبادرة التي تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتقديم نموذج مميز يعكس صوراً إنسانية من المنطقة، وتكرمه بالموافقة على إطلاق جائزة العمل الإنساني للعمل الإنساني المتميز تحت شعار “الإنسان أولاً”.

جهات مستهدفة:

وأشار المقبل إلى أن المبادرة تستهدف أكثر من 20 جهة حكومية و50 جهة تابعة للقطاع الخاص و50 جهة تابعة للقطاع غير الربحي.

وأضاف المقبل أن “ الجهات المشاركة في المبادرة سوف تبرز جهودها المبذولة في المنطقة الشرقية، كما ستحرص على تفعيل دورها الاجتماعي في تقديم مبادرتها للعمل الإنساني وتتفاعل القطاعات من خلال منصاتها الإعلامية في تفعيل هذا اليوم، مشيراً إلى أن منهجية العمل في هذه المبادرة تتضمن التواصل وتحفيز الجهات الراغبة في تنفيذ مبادرة اليوم العالمي للعمل الإنساني مع وضع بعض الأفكار العامة لهذا اليوم وتذليل الصعوبات لتنفيذ المبادرة لكل قطاع وإطلاق دليل المبادرات الإنسانية.

وذكرت ابتسام الحميزي مساعد المدير العام لقطاع التنمية مسؤولة المبادرة أن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة ومجلس المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع عدة جهات ينفذ فعاليات بمناسبة هذا اليوم، ومنها إطلاق جائزة المنطقة الشرقية للعمل الإنساني لأكثر الجهات تفاعلاً في العمل الإنساني، كما تتضمن الفعاليات إصدار دليل يختص بالأفكار الإنسانية وتقديمه للقطاعات الحكومية والخاصة كل في مجاله، كما يتم استعراض فيلم العمل الإنساني وأيضاً ستتم إقامة معرض للعمل الإنساني.

شارك الخبر