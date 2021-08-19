السعودية | "إحسان" تتيح إمكانية حملات تبرع للمنشآت والأفراد

شكرا لقرائتكم "إحسان" تتيح إمكانية حملات تبرع للمنشآت والأفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري في السعودية "إحسان"، برنامجاً جديداً يُعنى بإنشاء حملات جمع تبرعات متخصصة باسم "برنامج الحملات"، الذي يتيح للمنشآت والأفراد تبني أحد المجالات المعروضة على المنصة، والتوجيه للتبرع إليها بخطوات سهلة وبأسماء مختارة ومبالغ مستهدفة، ما يسهم في إيصال التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

ويتميّز "برنامج الحملات" بالمرونة والاستدامة؛ لإتاحته عمل الحملات على مدار العام، وارتباط آلية عمله بالظروف الاجتماعية القائمة على ترسيخ الترابط عبر العمل الخيري، ونشر وتوزيع روابط الدعوة إلى المشاركة في الحملات الخيرية.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي، أن المنصة تسعى إلى تمكين القطاع الخيري رقمياً، ورفع كفاءة وسائل التبرع التي تربط المتبرعين بمختلف الفرص والمجالات الخيرية.

يُذكر أن "برنامج الحملات" يُعد أحد البرامج المتخصصة التي أطلقتها منصة إحسان؛ استثماراً للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة الخدمات التنموية، وتقدّم المنصة فرص تبرع نوعيّة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لما يردها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.