السعودية | الداخلية السعودية: تنفيذ حد القتل بجانٍ قتل رجل أمن

شكرا لقرائتكم الداخلية السعودية: تنفيذ حد القتل بجانٍ قتل رجل أمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذت وزارة الداخلية السعودية في جدة، الخميس، حكم القتل حداً في الجاني عبدالعزيز بن سعود المالكي سعودي الجنسية، وذلك لقتله رجل الأمن، وكيل رقيب عبدالله بن مشاري السبيعي، بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات، مما أدى لوفاته، وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية، وتكفيره لرجال الأمن.

وجاء في بيان الداخلية الصادر اليوم: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

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كما نوهت الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، محذرة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.