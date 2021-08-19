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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى، ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي .
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، الدكتور محمد الشريف، والأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، الدكتور فهد المغلوث، على تقديم دراسة استشارية متخصصة لمقترح إنشاء مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي، والذي يقدّم ويصمم البرامج التدريبية في التخصصات المختلفة، والتي يحتاجها سوق العمل، ومنح الدبلومات المهنية والتنفيذية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والمهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث الاستشارية في المجال الاجتماعي والمهني.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 02:30 PM
لإنشاء مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعيأمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة
شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى، ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي .
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى، الدكتور محمد الشريف، والأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، الدكتور فهد المغلوث، على تقديم دراسة استشارية متخصصة لمقترح إنشاء مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي، والذي يقدّم ويصمم البرامج التدريبية في التخصصات المختلفة، والتي يحتاجها سوق العمل، ومنح الدبلومات المهنية والتنفيذية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والمهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث الاستشارية في المجال الاجتماعي والمهني.
، أمير مكة يشهد مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة ،
المصدر : الخليج 365
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