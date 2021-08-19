، نيوزيلندا توافق على منح لقاحات كورونا للأطفال ،

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في الوقت الذي تكافح فيه نيوزيلندا تفشي كورونا، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس أن بلادها وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد للفيروس للأطفال والمراهقين.
ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محلياً، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر. وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم الخميس.
وأعلنت أردرن بحسب الألمانية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتيك".
وقالت: "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وكان اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر.
نيوزيلندا توافق على منح لقاحات كورونا للأطفالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-19
في الوقت الذي تكافح فيه نيوزيلندا تفشي كورونا، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس أن بلادها وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد للفيروس للأطفال والمراهقين.
ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محلياً، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر. وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم الخميس.
وأعلنت أردرن بحسب الألمانية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتيك".
وقالت: "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وكان اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
12:31 PM
"أردرن": آمن وهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به
في الوقت الذي تكافح فيه نيوزيلندا تفشي كورونا، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس أن بلادها وافقت على إعطاء لقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد للفيروس للأطفال والمراهقين.
ودخلت البلاد في إغلاق سريع يوم الثلاثاء بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس انتقلت محلياً، وهي الأولى منذ ما يقرب من ستة أشهر. وزادت الإصابات في أوكلاند إلى 21 حالة حيث تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة اليوم الخميس.
وأعلنت أردرن بحسب الألمانية أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما سيكونون مؤهلين الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا من شركتي "فايزر/بيونتيك".
وقالت: "إنه آمن وهو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".
وكان اللقاح قد تمت الموافقة عليه مع الأشخاص البالغين من العمر 16 عاماً فأكثر.
، نيوزيلندا توافق على منح لقاحات كورونا للأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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