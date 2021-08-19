شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: إصدار تراخيص تخفيضات العودة للمدارس بشكل إلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إصدار تراخيص التخفيضات الخاصة بموسم "العودة للمدارس" بشكل إلكتروني.

ودعت الوزارة المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمة وإصدار تراخيصهم دون فقدان أيام من رصيد تخفيضاتها السنوي.

وأشارت إلى أن إصدار تراخيص التخفيضات يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، موضحة أن فترة الموسم تبدأ من الأحد المقبل وتستمر حتى السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل.