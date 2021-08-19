شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل حجز الوحدات تحت الإنشاء في برنامج "سكني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت عبير الغامدي مديرة مركز اتصال منتجات التمويل في صندوق التنمية العقارية، أن حجز الوحدات تحت الإنشاء من ضمن الخيارات في برنامج سكني التي تهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقاري.

وقال الغامدي لقناة " العربية " إنه يتم أولا الحصول على الموافقة من تطبيق سكني مرورًا بالحصول على توصيات من الجهات التمويلية، والحصول على المنتج المناسب له ليتمكن من تملك العقار.

وأضافت أن أفضل منتج استراتيجي يحصل عليه المستفيد اليوم هو منتج وحدات تحت الإنشاء والذي يمكن المستفيد من اختيار التملك بموحدات سكنية على الخارطة بأسعار تنافسية.

وتابعت : بالإضافة إلى التقدم بالحجز على منصة سكني باختيار المشروع والمكان والوحدة المناسبة وتنتهي بتوقيع عقده واستلام الوحدة السكنية الخاصة به.