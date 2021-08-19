شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الاتصالات: لن نسمح لأي مندوب بالتوصيل إلا بعد التحقق من الحالة الأمنية له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن المبارك، أن الهيئة لن تسمح بتسجيل مندوبي تطبيقات توصيل الطلبات في حالة كون المندوب مخالفاً لنظام الإقامة أو لا تنطبق عليه الاشتراطات المتعلقة بالأطعمة التي سبق وأن أصدرتها الهيئة.

وأضاف أن الهيئة تقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة، حيث أطلقت حملة تنتهي في 15 سبتمبر المقبل، خاصة بإحكام إغلاق المواد الغذائية قبل نقلها وتوصيلها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وأكد أن الجزاءات تصل إلى شطب تطبيقات التوصيل المخالفة، فضلاً عن فرض غرامات مالية في حالة مخالفة تلك التطبيقات أو مندوبي التوصيل التابعين لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.