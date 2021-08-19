بالفيديو.. مواطن يبتكر مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الشاب خالد العتيبي من ابتكار مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها.

وقال العتيبي" أنه تم ابتعاثه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى جامعة غرب إنجلترا UWE تخصص الهندسة الميكانيكية، تمكن من تحليل تركيز الضغط في البلاستك المقوى من ألياف الكربون (CFRP) بهدف المساعدة في صناعة مواد تساهم في تحسين مجال الطائرات".

وتابع العتيبي "أن الهدف من تنفيذ المشروع هو توفير مواد عالية الكفاءة لرفع مستوى السلامة في الطائرات وتوفير بدائل لكثير من المواد التي تستخدم في الطائرات مما يرفع نسبة الأمان، ويساعد في حل كثير من المشكلات الميكانيكية في الطائرات، منها تحسين كفاءة الوقود للطائرات وزياده قدرتها على تحمل الأوزان الثقيلة والضغوط المختلفة".

وأضاف أن المشروع يسهم بشكل كبير في خفض درجة الحرارة من خلال تحليل تركيز الضغط في البلاستك المقوى من ألياف الكربون (CFRP) والتي تعد من المواد التي تستخدم في صناعة مواد تدخل في تركيب هياكل الطائرات الحربية والمدنية والهليكوبتر.