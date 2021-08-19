شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره ، لرئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي السويلم ، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير حملة إفطارك في مكانك في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .

وأشاد سمو أمير القصيم بالجهود المباركة لأهداف المبادرة من خلال حملة إفطارك في مكانك المتمثلة في تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية لخدمة ودعم المتضررين من الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا النابعة من الأهالي والجمعيات الخيرية والجهات الداعمة للمبادرة بالمحافظة .

وثمن سموه لرئيس واعضاء لجنة أهالي البكيرية وجميع العاملين في الحملة ، هذه الجهود المباركة واستشعارهم للمسؤولية الإجتماعية والوطنية، وأكد سموه على أهمية مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم بإذن الله التخفيف على المتضررين جراء هذه الجائحة .