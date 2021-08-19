شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يشيد بالجهود المتميزة لتشجير وتجميل محافظة رياض الخبراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة لحملة التشجير والتجميل بمحافظة رياض الخبراء ، وذلك ضمن مبادرة أرض القصيم خضراء .

وقدم سمو أمير القصيم شكره لمحافظ رياض الخبراء فهد السلطان و لرئيس البلدية بجاد الجبرين ومنسوبي البلدية ، بعد إطلاع سموه على ما تم من أعمال وجهود متميزة تجميل وتشجير مداخل المحافظة والجزيرة الوسطية على طريق القصيم - المدينة السريع مما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة أرض القصيم خضراء .

و نوَّه سمو أمير القصيم بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لمبادرات تنمية الغطاء النباتي والعمل على تكثير المناطق الخضراء بالوطن، وتعزيز الثروة النباتية وسخرت لأجل ذلك القدرات والإمكانيات، مؤكداً على أهمي المضي قدماً بالتوسع في حملة ارض القصيم خضراء ، وتعزيز طرق نشر مثل هذه المبادرات للحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته.