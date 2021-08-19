الأحوال المدنية: تسجيل أبناء المواطنة «مشروط».. و50 ريالًا غرامة تأخير تسجيل المولود

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بأن كل أم سعودية لديها هوية وطنية يمكنها إصدار سجل أسرة لأبنائها، بشرط أن يكونوا مضافين في سجل والدهم.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية، ولديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم، إصدار سجل أسرة».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل بإمكان المطلقة إضافة ابنتها وعمل سجل أسرة؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أن هناك غرامة مالية يتم احتسابها عند التأخير في تسجيل المولود بعد٣٠ يوما من تاريخ الميلاد، وتكون ٥٠ ريالا عن كل عام.

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