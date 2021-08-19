وزارة الصحة: لقاح كورونا المعطاة بالسعودية تقترب من الـ33 مليون جرعة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، أن جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة العربية السعودية، اقتربت من تجاوز الـ33 مليون جرعة، وفقًا للإخبارية.

وتقترب السعودية من الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذلك بتطعيم 60% من السكان منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة، قد كشفت أمس الأربعاء، عن إمكانية الوصول لتحصين 70% من سكان المملكة العربية السعودية، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد جرعات لقاح كورونا المقدمة تجاوز أكثر من 32.6 مليون، عبر 587 مركزًا في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للإخبارية.

وأوضحت أن الجرعات المعطاة تمثل أكثر من 246 ألف و700 جرعة في اليوم الواحد، بواقع 93.7 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وزارة الصحة أن بهذا المعدل يمكن أن يتم تحصين 70% من سكان المملكة خلال 65 يومًا، أي في الـ22 من أكتوبر المقبل.

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