3 حالات لـ«التحصين المعتمد» بالسعودية.. والمملكة تقترب من «المناعة المجتمعية»

الرياض - محمد عبدالله - تقترب السعودية من الوصول إلى المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذلك بتطعيم 60% من السكان منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وذكر مراسل برنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية بلغ أكثر من 32 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

وأشار إلى أن حالات التحصين المعتمدة من وزارة الصحة هي: المحصن بجرعتين، والمحصن بجرعة واحدة مضى عليها أكثر من 14 يومًا، والمتعافي من الإصابة بكورونا.

وأضاف أنه خلال الأيام القادمة سيبدأ العام الدراسي الجديد، ويشترط التحصين للحضور للمنشآت التعليمية، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي أو مؤسسة التدريب المهني والتقني.

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