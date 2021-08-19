تنويه من وزارة الصحة: المخالط بـ«دون أعراض» يمكنه الاستمرار في العمل

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، أنه يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «خالطت مصابة والآن ٥ أيام ما فيه أعراض هل أجري مسحة أم لا؟».

ورد الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «حسب التوصيات الحالية فإنه عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على 15 دقيقة يتم عمل التالي: يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض».

وأضاف: «ويحجر المخالط لمدة ( ١٠ أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( ٧ أيام ) في حال توافر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر».

وأتم: «ويمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري».

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