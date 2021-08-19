وزارة الموارد البشرية: «تسجيل مشروط» للأفراد والأسر في الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل بالضمان الاجتماعي متاح لجميع الأفراد والأسر بشرط انطباق الشروط عليهم، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل المتزوجة ويبلغ عمرها 35 عامًا وليسا لديها شهادة تستلم الضمان الاجتماعي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية: «التسجيل متاح لجميع الأفراد أو الأسر التي تنطبق عليهم شروط الأهلية المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم الإعلان عن تطبيق النظام عبر الوسائل الرسمية للوزارة».

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد بينت آلية التقديم على معاش الضمان الاجتماعي، كما حددت كذلك الفئات المستفيدة به.

وأكَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيد التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي إلى الوزارة عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

وشددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أنه يجب أن يتضمن نموذج الطلب بيانات عدة منها:

- الاسم الرباعي لمقدم الطلب.

- رقم هويته الوطنية.

- تاريخ الميلاد.

- العنوان الوطني.

- معلومات التواصل.

- رقم الحساب البنكي.

- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

- أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة، وفقًا للائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي.

وأوضحت الموارد البشرية، أنه يجب أن يرفق بنموذج الطلب المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يكون الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.

وأضافت أنه يُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، مشيرة إلى أنه يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريًا بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان.

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