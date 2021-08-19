الجواز الصحي بـ«توكلنا» منذ البداية حتى اعتماده وثيقة سفر رسمية دوليًا

الرياض - محمد عبدالله - تم إطلاق الجواز الصحي مطلع العام الجاري من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»؛ للتأكد من أن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد.

ويوم أمس، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني توقيع مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا».

ووقع المذكرة من جانب هيئة الطيران المدني مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات سليمان البسام، ومن جانب اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) نائب الرئيس لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي.

مراحل تطور الجواز الصحي في تطبيق توكلنا

وفي يناير من العام الجاري كانت المرحلة الأولى لميلاد وإطلاق جواز السفر الصحي وبعد نحو أربعة أشهر، وتحديدًا في النصف الأول من شهر مايو الماضي تم إطلاق المرحلة الثانية من الجواز الصحي.

وكشفت «سدايا»، أن نسخة المرحلة الثانية المحدثة من الجواز الصحي شملت عرض تقرير فحص PCR، وبوليصة تأمين السفر لمخاطر كورونا، وإتاحة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة، وربط الجواز بأنظمة الحدود، وتمكين تطبيق توكلنا في أكثر من 75 دولة، إضافة إلى إتاحة التحقق من أهلية المسافر الصحية عند إصدار بطاقة صعود الطائرة.

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن المرحلة الثالثة تضمنت التكامل مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، لعرض متطلبات السفر، إضافة إلى التكامل مع تطبيق «Iata travel pass».

وأوضحت «سدايا» أنها تطمح من خلال المرحلة الرابعة لتطوير الجواز الصحي إلى التعميم بتفعيل الجواز دوليا واعتماده وثيقة رسمية لإثبات بينات جرعات لقاح كورونا.

ويهدف الجواز الصحي إلى تسهيل إجراءات السفر، وأتمتة إجراءات التحقق من أهلية المسافر الصحية، إضافة إلى تحسين تجربة السفر.

مزايا متعددة للجواز الصحي

وفي يوليو الماضي، أعلن تطبيق «توكلنا» عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصيّة استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصيّة ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق "توكلنا"، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافةً إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق «توكلنا», أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يُسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

ودعت «سدايا» مستخدمي تطبيق «توكلنا» إلى المبادرة بتحديث التطبيق من المتاجر الإلكترونية (App Store, Google Store, AppGallery) بهدفِ تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التي أُضيفت مؤخرًا، وذلك انطلاقًا من حرصها على أن تكون هذه الخدمات متوفرة لجميع المستفيدين وبلغات مختلفة.

أبرز أهداف ربط الجواز الصحي بـ IATA

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أبرز أهداف توقيع مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق «توكلنا»و يتمثل في الآتي:

- دعم منظومة «توكلنا» وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا.

- الوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي.

- تشجيع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في:

- سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك السياحة.

- دعم منظومة «توكلنا» وتعزيز تعاونها مع اتحاد النقل الجوي الدولي «الأياتا».

- الوصول إلى حلول رقمية متكاملة تشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة.

- تساعد في تحسين تجربة العميل سواء المسافر داخل المطارات أو في:

- دعم الخدمات اللوجستية التي تشمل الربط مع وسائل المواصلات والنقل الأخرى.

- تسهيل الإجراءات للوصول من وإلى الطائرة وتغطية رحلة متكاملة ومرنة للعميل.

يذكر أنّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تسعى عبر تطبيق «توكلنا» إلى توفير حلّ حكومي تقني مُعتمد يشمل جميع الخدمات الحكومية ومن مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المطلوبة وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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