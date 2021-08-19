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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOMصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-19
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:13 AM
يستهدف كل القطاعات وحذّر من إمكانية تنفيذ المهاجم لبرمجيات خبيثة عن بُعد
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث في منتج Zoom لمعالجة ثغرة في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3، قد يمكّن المهاجم من تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد.
وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، ويستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن ZOOM أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/
، "الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث ZOOM ،
المصدر : الخليج 365
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