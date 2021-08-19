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بدأ يوم أمس البرنامج العلمي والتدريبي لمؤذني المساجد، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معهد الأئمة والخطباء، ويستمر لمدة يومين، ويستهدف أكثر من 36 ألف مؤذن بمناطق المملكة.
ويشتمل البرنامج على محاضرات علمية تقام عبر البث المباشر عن بُعد، الساعة التاسعة مساء.
وأقيمت أمس محاضرتان، الأولى عن فقه الأذان والإقامة، والثانية شرح لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الفتن.. في حين تقام اليوم محاضرتان، الأولى مسؤولية المؤذن، والثانية شرح الأصول الستة في العقيدة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ للرفع من مستوى منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين، في إطار الاهتمام ببيوت الله ومنسوبيها.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:42 PM
يستمر لمدة يومين ويستهدف أكثر من 36 ألف مؤذن بمناطق المملكة"الشؤون الإسلامية" تنفذ البرنامج العلمي والتدريبي لمؤذني المساجد
بدأ يوم أمس البرنامج العلمي والتدريبي لمؤذني المساجد، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في معهد الأئمة والخطباء، ويستمر لمدة يومين، ويستهدف أكثر من 36 ألف مؤذن بمناطق المملكة.
ويشتمل البرنامج على محاضرات علمية تقام عبر البث المباشر عن بُعد، الساعة التاسعة مساء.
وأقيمت أمس محاضرتان، الأولى عن فقه الأذان والإقامة، والثانية شرح لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الفتن.. في حين تقام اليوم محاضرتان، الأولى مسؤولية المؤذن، والثانية شرح الأصول الستة في العقيدة.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ للرفع من مستوى منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين، في إطار الاهتمام ببيوت الله ومنسوبيها.
، "الشؤون الإسلامية" تنفذ البرنامج العلمي والتدريبي لمؤذني المساجد ،
المصدر : الخليج 365
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