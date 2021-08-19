- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وناقش المجلس التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها الصندوق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق العمل والتوظيف، وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياج سوق العمل.
وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
واستعرض مجلس إدارة "هدف"، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:40 PM
ناقش التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها"الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "هدف" والمجلس يشيد بمؤشرات الأداء
ترأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام 2021م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وناقش المجلس التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها الصندوق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق العمل والتوظيف، وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياج سوق العمل.
وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
واستعرض مجلس إدارة "هدف"، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.
، "الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "هدف" والمجلس يشيد بمؤشرات الأداء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "هدف" والمجلس يشيد بمؤشرات الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.