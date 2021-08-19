شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / وزيرا الإعلام والتعليم بمؤتمر «التواصل الحكومي» في الـ 4 عصرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينعقد ،في الرابعة عصر اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يستعرض وزير التعليم استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم.