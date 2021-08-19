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شكرا لقرائتكم تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في برنامج ZOOM ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في برنامج ZOOM
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في برنامج التواصل الاجتماعي ZOOM.
تفاصيل الثغرة:
وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس، إن الثغرات تتيح للمهاجم إمكانية استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، حيث أصدرت Zoom تحديثًا لمعالجة الثغرة التي توجد في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3
رابط التحديث:
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابط التالي: هنا.
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