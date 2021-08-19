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تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في برنامج ZOOM

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في برنامج ZOOM

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في برنامج التواصل الاجتماعي ZOOM.

تفاصيل الثغرة: 

وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس، إن الثغرات تتيح للمهاجم إمكانية استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، حيث أصدرت Zoom تحديثًا لمعالجة الثغرة التي توجد في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3

رابط التحديث:  

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابط التالي: هنا.

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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