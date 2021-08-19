تحذير أمني عالي الخطورة بشأن ثغرات في برنامج ZOOM

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في برنامج التواصل الاجتماعي ZOOM.

تفاصيل الثغرة:

وقال المركز في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الخميس، إن الثغرات تتيح للمهاجم إمكانية استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، حيث أصدرت Zoom تحديثًا لمعالجة الثغرة التي توجد في جميع إصدارات Zoom Client for Meetings لسطح المكتب، نسخ ما قبل 5.6.3

رابط التحديث:

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة عبر الرابط التالي: هنا.



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