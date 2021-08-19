كمين محكم يوقع بوافد مخالف يورد منتجات مقلدة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة التجارة وافداً عربياً، يقوم بتسويق منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، تم خلالها ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

كمين محكم:

وأعدت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري كمين محكم، تم خلالها ضبط الوافد وهو يقوم بتسويق المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح انه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة والتي شملت حقائب نسائية وعطوراً تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشه للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية.

أرقام البلاغات:

كما شددت الوزارة على أهمية نظامية أعمال كافة المنشآت، وتحث عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق ​ أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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