اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية، تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بعد إطلاقها باتجاه السعودية.

حماية المدنيين:

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، بحسب الإخبارية.

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