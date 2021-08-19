اخبار السعوديه

اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية، تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بعد إطلاقها باتجاه السعودية.

حماية المدنيين: 

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، بحسب الإخبارية.


شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا