شكرا لقرائتكم اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
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اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية، تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بعد إطلاقها باتجاه السعودية.
حماية المدنيين:
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، بحسب الإخبارية.
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