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برنت ينخفض بنسبة 2.21%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

برنت ينخفض بنسبة 2.21%

استقر عند 66.72 دولاراً للبرميل

متابعات الخليج 365 - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي، مانسبته 2.21 %، ليستقر عند 66.72 دولاراً أمريكياً للبرميل.

خام تكساس الوسيط:  

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 2.59 % ليصل إلى 63.52 دولاراً أمريكياً


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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