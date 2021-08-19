برنت ينخفض بنسبة 2.21%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي، مانسبته 2.21 %، ليستقر عند 66.72 دولاراً أمريكياً للبرميل.

خام تكساس الوسيط:

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 2.59 % ليصل إلى 63.52 دولاراً أمريكياً

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