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شكرا لقرائتكم برنت ينخفض بنسبة 2.21% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19
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برنت ينخفض بنسبة 2.21%
استقر عند 66.72 دولاراً للبرميل
متابعات الخليج 365 - واس
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 1.51 دولار أمريكي، مانسبته 2.21 %، ليستقر عند 66.72 دولاراً أمريكياً للبرميل.
خام تكساس الوسيط:
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 2.59 % ليصل إلى 63.52 دولاراً أمريكياً
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