السعودية | هذه غرامة التجمعات العائلية الكبيرة في السعودية

شكرا لقرائتكم هذه غرامة التجمعات العائلية الكبيرة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية السعودية قيمة مخالفة التجمعات العائلية، التي تتجاوز الأعداد المسموحة رسميا بـعشرة آلاف ريال.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وسيخالف مرتكبها بـ10 آلاف ريال.

كما أضافت أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة تصل إلى خمسة آلاف ريال، مشيرة إلى أن عقوبة الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها تقدر بـ10 آلاف ريال.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.