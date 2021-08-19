محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:56 AM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب). وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. الكلمات المفتاحية

، الأرصاد ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على جازان: تتواصل حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه