- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن طالبان، أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.
وأكدت الوكالة نقلًا عن متحدث باسم طالبان، أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.
وأفاد المتحدث -حسب الوكالة- بأن مشاورات تُجرى الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد؛ مضيفًا أيضًا أنه ستتم دعوة النساء أيضًا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.
وصرّح وردك الحنفي، المتحدث باسم طالبان بأن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:20 AM
"رويترز" نقلًا عن متحدث باسمهم: مشاورات تُجرى الآن بين قادة الحركة والقادة السابقينطالبان: سندعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وسنستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة
نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن طالبان، أن الحركة ستدعو النساء إلى المشاركة في نشاطات الإدارة الجديدة لأفغانستان، وستعرض مناصب على مسؤولين في الحكومة السابقة.
وأكدت الوكالة نقلًا عن متحدث باسم طالبان، أن الحركة ستعرض على بعض أعضاء الإدارات الأفغانية السابقة مناصب في الحكومة الجديدة.
وأفاد المتحدث -حسب الوكالة- بأن مشاورات تُجرى الآن بين قادة الحركة والقادة السابقين للبلاد؛ مضيفًا أيضًا أنه ستتم دعوة النساء أيضًا للمشاركة في أعمال الإدارة الجديدة.
وصرّح وردك الحنفي، المتحدث باسم طالبان بأن مستقبل النظام الإسلامي في البلاد سيتضح في الأيام المقبلة.
، طالبان: سندعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وسنستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان: سندعو النساء للمشاركة في إدارة البلاد وسنستعين بمسؤولين في الحكومة السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.