محمد بن مسعود - الدمام - التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة بأجواء اليمن أُطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. 19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:18 AM التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية في أجواء اليمن.. الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مُسَيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة في أجواء اليمن.. الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مُسَيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت ودمّرت مُسَيّرة مفخخة بأجواء اليمن أُطلقت تجاه المملكة. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. الكلمات المفتاحية ، في أجواء اليمن.. الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مُسَيّرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة ،

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