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نشر سكان محليون، فيديو صوّروه بهواتفهم النقالة، للحظة تحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية Il-112V أثناء التحليق في مقاطعة موسكو يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بُعد حوالى 1.5كم من مطار كوبينكا العسكري في ضواحي موسكو.
ويُظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام روسية، كيف كانت الطائرة تحاول الهبوط بينما كانت النيران مشتعلة في جناحها الأيمن، وقد مالت بشدة، حتى سقطت وسط أشجار غابة كثيفة وبعدها تصاعد الدخان والنيران.
وتفيد تقارير بأن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة وجميعهم لقوا مصرعهم في الحادث.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:26 AM
كانت تحاول الهبوط والنيرانُ مشتعلة ومالت بشدة حتى سقطت.. ثم تصاعد الدخانالأجنحة المحترقة.. شاهد لحظة تحطم طائرة عسكرية روسية في ضواحي موسكو
نشر سكان محليون، فيديو صوّروه بهواتفهم النقالة، للحظة تحطم نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية Il-112V أثناء التحليق في مقاطعة موسكو يوم الثلاثاء الماضي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية نبأ سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بُعد حوالى 1.5كم من مطار كوبينكا العسكري في ضواحي موسكو.
ويُظهر الفيديو الذي بثته وسائل إعلام روسية، كيف كانت الطائرة تحاول الهبوط بينما كانت النيران مشتعلة في جناحها الأيمن، وقد مالت بشدة، حتى سقطت وسط أشجار غابة كثيفة وبعدها تصاعد الدخان والنيران.
وتفيد تقارير بأن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة وجميعهم لقوا مصرعهم في الحادث.
، الأجنحة المحترقة.. شاهد لحظة تحطم طائرة عسكرية روسية في ضواحي موسكو ،
المصدر : الخليج 365
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