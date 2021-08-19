شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏"فاطمة المحيسن" شابة من ‎الأحساء تعلّمت عزف البيانو عبر اليوتيوب تحكي قصتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

حققت عازفة بالأحساء على آلة البيانو، نجاحاً ملموساً على الرغم من صغر سنها، واستطاعت أن تقدم نموذجاً موسيقياً جميلاً، نال إعجاب الكثير من المهتمين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فاطمة المحيسن أنها تعلمت العزف على البيانو بنفسها عن طريق اليوتيوب ، مشيرة إلى أنها تعرضت لصعوبات في البداية حيث كان من الصعب أن تعزف باليدين مع بعضهما لكن مع الممارسة والتدريب تمكنت من تخطي هذه المشكلة

وتابعت :" أهلي يدعمونني في هذا المجال وقاموا بشراء لي هذا البيانو وحظيت بدعم وتشجيع كثير من الأشخاص عبر السوشيال ميديا"

وأضافت:"أرى أن مستقبل المرأة السعودية مستقبل واعد خاصة بعد فتح معاهد عزف في بعض المناطق السعودية كما يوجد بعض الأشخاص تعلموا العزف تعليم ذاتي وحققوا مستويات عالية".