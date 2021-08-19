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بالفيديو..استشاري: الحصول على جرعتين مختلفتين من اللقاح يعطي مناعة أقوى ضد كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، أن الحصول على جرعتين مختلفتين من لقاح ، يعطي مناعة أقوى.

وقال الاستشاري خلال حديثه لقناة " الإخبارية " من حصلوا على جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا يتمتعون بمناعة أقوى ضد الفيروس.

وأضاف : الوضع لدينا افضل من الدول التي أعطت جرعة واحدة والجمع بين نوعين من اللقاح يعتبر ميزة حيث يعطي مناعة أقوى وذلك تم إثباته في العديد من الدراسات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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