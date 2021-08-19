مطار الملك خالد: نتائج فحص كورونا بـ«صالة 2» خلال 90 دقيقة فقط

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن افتتاح مركز فحص كورونا بالمطار في الصالة الدولية رقم (2)، موضحًا أن النتائج تظهر خلال 90 دقيقة.

وذكر المطار (وفقًا للإخبارية) أنه يتوفر أيضا مركز لفحص كورونا من السيارات بمواقف الصالة الداخلية رقم (5) ويوفر خدمة الفحص السريع خلال 90 دقيقة مقابل 350 ريالًا. كما يوفر خدمة الفحص العادي خلال 3 ساعات بمبلغ 250 ريالًا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و794 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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